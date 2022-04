Yamina PERROT

Expérience éprouvée en Marketing, Communication et gestion de Partenariats, centrée sur le développement des ventes de solutions technologiques adressant les entreprises en Europe et pays francophones.



Une connaissance parfaite du terrain et une expertise en:



MARKETING ET COMMUNICATION CORPORATE, FILIALES OU RESEAU DE DISTRIBUTION

• Développement d’identité Corporate, des messages de positionnement et des marques

• Génération d’opportunités de ventes( mise en place de séminaires, webinars, campagnes de mailings, e-mailings, Expositions, Evénements de lancement de produits,. ..)

• Relations Publiques (Communiqués de presse, relations avec les media, interviews, développement d’éditoriaux, d’articles, animation de conférences, …)

• Gestion de produits (lancement de produits, gestion de cycles de vie, création de promotions, développement de brochures, publicités, développement d’argumentaires commerciaux, formation des forces de ventes, …)

• Création et gestion de contenu de site web,

• Communication Online (sponsoring, bannières publicitaires, Création et gestion de Newsletters, campagnes d’e-mailings, etc…)

• Télémarketing /Télévente : Gestion d’équipes dédiées à la détection de projets et à la vente par téléphone. ,

• Satisfaction clients – Mise en place d’enquêtes de satisfaction, gestion de clubs utilisateurs, gestion de focus groups, développement de références et case studies,



CREATION ET GESTION DE RESEAUX DE PARTENAIRES

• Création de réseaux de partenaires

• Mise en place de relations OEM

• Déploiement en France d’alliances mondiales



DEVELOPPEMENT DES VENTES ET GESTION DE LA SATISFACTION CLIENTS

• Gestion de club utilisateurs, Focus groups

• Mise en ouevre de programmes de fidélisation et satisfaction



GESTION DE PROJETS

• Gestion de la sélection et mise en œuvre de solutions de CRM (Gestion de la relation clients) pour les équipes de ventes et Marketing.

• Gestion et organisation d’événements Européens ou Worldwide :

• Gestion du projet de création de sites web et des activités de promotion online (multilangues.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Gestion de projet

Partenariats entreprises

Partenariats stratégiques