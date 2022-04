Yamina PLISSON

" La médecine chinoise permet de mieux connaître la vie dans toutes ses manifestations,d’acquérir une vision de l'univers et, en définitive, de régler le cœur de hommes, afin qu'il devienne meilleur; Il ne s'agit pas d'un savoir mais d'une voie sur laquelle on chemine avec la totalité de soi-même"

Eric Marie.



Le Shiatsu une pratique énergétique d'origine japonaise.



Littéralement pressions (atsu) des doigts (shi), il consiste en des pressions des pouces et des paumes le long du corps d'une personne, complétées par des étirements doux, des vibrations, percussions. Il s'inscrit dans une vision globale de la personne, réunissant le corps et l'esprit.

Divers facteurs tels qu'une mauvaise hygiène alimentaire, le manque d'exercice physique, le stress professionnel ou affectif, peuvent causer des déséquilibres au niveau de la circulation énergétique, se traduisant par des "tensions" physiques ou psychiques. Certaines zones du corps apparaissent alors en "excès" d'énergie, alors que d'autres sont dites en "vide". Le shiatsu a pour objectif de rétablir une circulation énergétique harmonieuse afin de dénouer ces tensions. Il améliore le fonctionnement des organes internes et permet de vivifier les capacités de défense et d'auto-guérison de l'organisme.



Médecine officielle au Japon depuis 1955, il est considéré en Europe comme "Médecine non Conventionnelle digne d'intérêt" (rapport Lannoye/Collins, ratifié par le Parlement Européen du 29 mai 1997). Ni médecine au sens occidental du terme, ni massage, ni idéologie, c'est un art s'inscrivant prioritairement dans le domaine de la prévention, et plus globalement du bien-être.



Il ne remplace en aucun cas un acte ou un traitement médical.



Déroulement d'une séance :



En général, une séance de shiatsu dure environ 1h30. Elle débute par un premier temps d’écoute et d’échange entre le praticien et le "receveur". La pratique elle-même dure entre 1h00 et 1h15 et commence par l'Ampuku (diagnostic du ventre). Elle s’effectue généralement au sol sur un matelas fin, ou si besoin sur une table de massage. La personne reste vêtue, de préférence avec une tenue souple.

Pendant la séance, le praticien est profondément réceptif et à l'écoute du "receveur". Une relation de confiance s'instaure, permettant le "lâcher prise". Par les pressions, le shiatsu stimule le système sympathique, procurant ainsi un effet très relaxant et une profonde détente. C'est un moment de calme intérieur qui apaise le corps et l'esprit.

Chaque séance est adaptée aux besoins et aux capacités de la personne qui reçoit le shiatsu. Ainsi des critères tels que la durée et la fréquence des séances varieront selon les situations rencontrées.



Indications:



En raison de ses vertus apaisantes et revitalisantes, le shiatsu peut s'envisager de différentes manières :

Comme un moment de détente, de bien-être et de relaxation,

Comme une pratique pour préserver sa forme et son état de santé,

Pour revitaliser son organisme (notamment lors des changements de saisons),

Comme une aide face à différents troubles physiques, psychiques ou émotionnels,

tels que :

des douleurs musculaires et articulaires,

- des problèmes digestifs (brûlures d’estomac, ballonnements, diarrhée, etc.)

- des problèmes respiratoires (sinusite, rhumes, etc.),

- des troubles gynécologiques (troubles du cycle menstruel, bouffées de chaleur, etc.)

- des tensions émotionnelles (anxiété, angoisse, sentiment de mal-être, stress, etc.)

Il peut également être utile dans les cas de migraines, insomnies, vertiges, acouphènes, fatigue générale.



Existe-il des contre-indications ?



Oui. la pratique du shiatsu est contre-indiquée dans les cas de maladies infectieuses, problèmes cardiaques, circulatoires et hépatiques graves, de maladies inflammatoires aigües, d'hypertension importante, de fracture, de brûlures, d'ostéoporose importante.

Chez la femme enceinte de moins de 3 mois ainsi que chez les personnes atteintes de troubles psychiques majeurs.





