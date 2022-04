Yamina REGUIEG

Organisée et autonome, maîtrisant l’outil informatique et commercial, je souhaite m’investir pleinement dans un poste polyvalent, pour lequel mon enthousiasme, mon dynamisme et ma volonté de réussir sont des facteurs de succès





Mes compétences :

Recrutement

Microsoft Office

Gestion administrative

Gestion de la relation client

Comptabilité générale

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Autonomie commerciale

Respect des engagements

Autonomie

Internet

Bureautique