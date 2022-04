Yamina SUTTER

Formée au marketing international et en sociologie des organisations (systémique), je crée YFD Innovation Forme & Design SAS pour intégrer la création des artistes et artisans individuels à la mondialisation des échanges.



J'interviens notamment sur la révélation des talents individuels et/ou collectifs au sein des organisations,pour l'accompagnement au changement intégré et durable ainsi que la mise en place de groupes collaboratifs pour le développement du marché de l'art partagé.



3 axes d'expériences:

- le social dans l'entreprise et l'optimisation de la gestion de la croissance

- l'entreprise et la gestion de projets de développement marketing et analyse stratégique

- développement réseaux (associatif,sportif, culturel,et international)



Biculturelle:

Français et allemand



Mes compétences :

Sens de l'organisation

Travail d'équipe

Autonomie