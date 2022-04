Yamina TOUNSI

Mon expérience de cadre commerciale dans un grand groupe de recrutement m'a fait prendre conscience de la difficulté à conjuguer vie professionnelle et bien-être personnel.



Cette volonté de se sentir bien au quotidien m'a donné envie de créer mon activité dans le domaine du bien-être.



J' interviens en Entreprise et je propose des massages bien-être à mon domicile pour les Femmes

uniquement.



Ce qui me caractérise : mon authenticité, ma simplicité...et dans ma pratique, la douceur et la fermeté.



Je m' adapte aux besoins de la personne, je ressens les zones du corps qui ont besoin d' être soulagées. Une musique douce accompagne le massage pour libérer l' esprit (bruit d' une rivière qui coule, bruit des vagues, chant des oiseaux....c' est vous qui choisissez)















Mes compétences :

Massage Assis en entreprise

Massage Bien-Être Energétique