Yan BENINTENDI

Bonjour, je suis une personne dynamique, consciencieuse et honnête. Je suis motivé pour découvrir et appliquer une méthodologie propre à votre entreprise. Mon but étant de progresser dans ce métier pour devenir un conducteur de travaux expérimenté et respecté par mes confrères. J'espère que mon CV et mes expériences dans le domaine du bâtiment vous donnerons envie de me rencontrer.



Mes compétences :

Autocad

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Project