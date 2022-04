Yan CALLIER

Capacité à recueillir des exigences complexes et à les traduire en solutions créatives et fiables. Capacité

d’organisation, multi-tâche et respect des délais. Excelle dans la collaboration entre services, apprécie le

travail d’équipe. Capacité d’apprentissage rapide, motivé par la découverte d’environnements nouveaux.

Allie une créativité fonctionnelle à de solides compétences techniques dans la conception et la diffusion

de contenus sur le web ou destinés à l’impression



Mes compétences :

Design

Design web

Programmation

Programmation Web

Seo

Web

Web design