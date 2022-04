Yan CHATELLARD

Ancien sportif en ski nordique (niveau national et européen) avec un parcours scolaire en ski-étude du collège aux études supérieures, et ancien membre d'équipes régionales (Comité régional du Mont-blanc et Team Haute-Savoie Nordic), je me sert des valeurs de mon sport pour mener à bien mes projets.



Je suis motivé pour proposer mes compétences, peu m'importe le domaine; je suis prêt à rendre service selon les besoins et propositions.



Mes compétences :

Prendre des rendez-vous

Mettre en avant l’image de la marque

Vendre des produits sportifs

Effectuer des propositions commerciales

Conduire des négociations

Cibler des prospects dans le cadre de sponsoring

Créer une relation de confiance avec les clients