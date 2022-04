Comme un certain nombre d'intermittents du spectacle je ne travaille pas toute l'année, je souhaiterais donc faire des rencontres professionnelles par le biais de viadeo me permettant ainsi de diversifier mon activité.

Je vous propose ainsi mes compétences pour vos différents projets films, clips, pubs et autres réalisations.

Coordialement

Yan Elmosnino



Premier Assistant Réalisateur



2010:

"Josephine Ange Gardien Ep: 56" (90' pour TF1) - DEMD PROD.

de Jean-Marc SEBAN



"R.I.S Ep: 6.03" (52' pour TF1) - TF1 PROD.

de Alexandre LAURENT



"EASY LANDING" (3 X 5' pour AIR FRANCE) - BRAVO COM.

de Gautier HOUILON



"R.I.S Ep: 5.15" (52' pour TF1) - TF1 PROD.

de Julien DESPAUX



2009:

"R.I.S Ep: 5.13" (52' pour TF1) - TF1 PROD.

de Alexandre LAURENT



"R.I.S Ep: 5.09" (52' pour TF1) - TF1 PROD.

de Alexandre LAURENT



"R.I.S Ep: 5.06" (52' pour TF1) - TF1 PROD.

de Jean-Marc SEBAN



"R.I.S Ep: 5.03" (52' pour TF1) - TF1 PROD.

de Alexandre LAURENT



"Seconde Chance" (15 X 26' pour TF1) - TF1 PROD.

de Vincent GIOVANNI



2008:

"R.I.S Ep: 4.14" (52' pour TF1) - ALMA

de Alexandre LAURENT



"R.I.S Ep: 4.12" (52' pour TF1) - ALMA

de François GUERIN



"Seconde Chance" (10 X 26' pour TF1) - ALMA

de Vincent GIOVANNI



"Disparitions Ep: 9 & 10" (2X52' pour France 3) - & ASSOCIES

de Robin DAVIS



"Cinq Soeurs" (5 X 26' pour FRANCE 2) - MARATHON

de Christian GUERINEL



"Seconde Chance Ep: 6 à 10" (10 X 26' pour TF1) - ALMA

de Philippe PROTEAU





Second Assistant Réalisateur



2007:

"R.I.S" (2 X 52' pour TF1) - ALMA

de Gilles BEAT - 1er ass. Alexandre LAURENT



"Plus Belle La vie" (4 X 26' pour FRANCE 3) - TELFRANCE

de Jean-Pierre IGOUX - 1er ass. Frantz KOENING



"Paris 16" (pilote 52' pour M6) - CALT

de Chris REYNAUD - 1er ass. Alexandre LAURENT



"Commissaire Cordier" (90' pour TF1) - TELFRANCE

de Gilles BEAT - 1er ass. Alexandre LAURENT



2006:

"Paris Enquete Criminelle" (4 X 52' pour TF1) - ALMA

de Gilles BEAT - 1er ass. Vincent GIOVANNI



"C Com Ç@" (8 X 26' pour FRANCE 2) - BEL'OMBRE

de Christophe ANDREI - 1er ass. Jean Noel CHAZELLE



"Plus Belle La vie" (4 X 26' pour FRANCE 3) - TELFRANCE

de Michel HASSAN - 1er ass. Jérémie PALTIER



"Off Prime" (26' pour M6) - CALT

de Stéphan KOPECKY & Bruno SOLO - 1er ass. Cyrille BRAY

............