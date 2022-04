Yan-Eric DELPECH DE FRAYSSINET

Diplômé en gestion et conduite d'entreprise, j'ai réalisé de l'audit et du conseil en agriculture jusqu'en 1988, puis pour affirmer mes choix en management j'ai créé et dirigé une société en travaux de rénovation dans le bâtiment à Toulouse.

En 2000, j'ai rejoint DEKRA pour me spécialiser en prévention, puis en 2006 je me suis dirigé vers la formation professionnelle ; engagement valorisé par l'obtention d'un DUFRES (Diplome Universitaire de Responsable de Formation).



Mes compétences :

Hygiène et sécurité

Planning

Chargé d'affaires

Management

Formation professionnelle continue