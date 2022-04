Yan FUNARO

Ayant une expérience professionnelle riche, mes compétences professionnelles sont diverses tant dans la gestion et le développement commercial que dans le management.

Vendre sur le terrain, animer, évaluer et former sur le terrain une équipe est mon quotidien tout comme élaborer et contrôler une stratégie commerciale sans oublier la gestion et le développement du chiffre d’affaire.



C’est grâce à cet investissement qu’on sera toujours capable de répondre au besoin du client quelque soit son profil. C’est ce qui permet à une entreprise et à ceux qui la composent de réussir.

Mon amour pour le terrain, mon esprit d’équipe, mon sens des responsabilités, mon sérieux, ma réactivité, mon efficacité, ma motivation, ma rigueur, mon organisation, font ma compétence à exceller dans mon travail.



Animer, diriger et renforcer une équipe de vente est mon hobby.

Le contact quotidien sur le terrain reste pour moi une opportunité d'exceller dans mon travail.

Je recherche une société, peut être la votre, qui pourra m'apporter la possibilité d'une évolution dans ma carrière professionnelle.

Je ferai parti de vos meilleurs atouts dans votre force de vente, je reste un autodidacte qui s'adapte et qui excelle.



Mes compétences :

Management

Vente

Marketing