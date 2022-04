Sylvain PAULI

Continuellement à la recherche de nouveaux défis, passionné d’informatique et fort de 5 années d’expériences dans le domaine de l’administration système et réseau, je souhaite mettre mes compétences et mon expérience au profit d’une entreprise dynamique.



J’occupe actuellement le poste d’administrateur réseau au sein d’un centre d’appel, dans lequel j'ai travaillé sur de nombreux projets très intéressants dans les domaines du réseau, des systèmes et de la téléphonie. Aujourd'hui je souhaite élargir mon horizon professionnel et acquérir une nouvelle expérience.



Mes compétences :

Administrateur système

Apache

Asterisk

Firewall

IPBX

LAMP

Linux

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Serveur

Microsoft Serveur 2003

Microsoft Serveur 2008

MSSQL

MySQL

OXE

PABX

Routeur

Sauvegardes

Sécurité

SIP

Vocalcom