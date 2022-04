Christelle CASTILLON

Véritable professionnelle des métiers du domaine de la finance : comptabilité, finance, ressources humaines, gestion de la trésorerie, contrôle de gestion…, je souhaite aujourd’hui trouver une entreprise dans laquelle je puisse m’impliquer sur le long terme.



Actuellement Directeur Administratif et Financier de la société gersoise, j’ai réorganisé la Direction Financière de la société en mettant en place des procédures et des outils qui ont permis d’améliorer la productivité du service.

Evoluer au sein de sociétés à dimension humaine m’a conféré un sens approfondi de l’écoute et du dialogue avec l’ensemble de ses acteurs. Cela m’a également permis de développer une vision globale de l’entreprise et de ses marchés.



Mon autonomie raisonnée, mon implication, mon esprit d’équipe et ma forte capacité de travail sont des qualités essentielles pour intégrer un nouvel établissement.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

Esprit d'équipe

Perseverance

Rigueur

Rigueur dans le travail