Si j’étais né à un autre siècle, j’aurais sans doute été explorateur.



Curieux, créatif, leader et entrepreneur, voici les principales qualités professionnelles qui me sont reconnues.



Nourri aux nouveaux médias et à la sauce de l’innovation, je garde toujours le contact avec ce que mes aïeux ont conçu, afin de mieux construire la suite. Je prends ce qui se fait ici, tout en gardant l’œil ouvert sur ce qui se crée ailleurs, dans le but d’affiner la différenciation qui créera la valeur ajoutée.



Un parcours certes atypique, mais performant et toujours dicté par le même leitmotiv : créer la différence et atteindre l’excellence. Me portant des grandes scènes culturelles du Québec, à l’univers de la publicité et des agences, aux médias plus traditionnels, je vais là où la vague me porte loin, en gardant toujours le cap sur mes horizons.



Deux cultures, deux langues, deux visions, voilà pourquoi je remets toujours tout en perspective » Cette unicité me permet de concevoir une innovation originale et gagnante.



Vitaminé à l’adrénaline, je suis un joueur d’équipe. Je ne regarde pas ma moyenne, je gagne, c’est tout. Leader né, suivez mon parcours et mes aventures, vous verrez, nous ne nous ennuierons jamais !



Mes compétences :

Internet 2.0

International

Internet mobile

Relations publiques

Vente

Négociation commerciale

Gestion de la relation client

Culture

Réseaux sociaux

Internet

Gestion de projet

Branding

Community management