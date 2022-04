Yan KRSJAK

Actuellement je propose mes services pour le développement de site internet ainsi que le positionnement de site sur un secteur très concurrentiel comme la plomberie la serrurerie l'électricité.



J'ai gèré le Pôle communication ainsi que le pôle SEO et SEM pour la société Accesservices mais j'ai décidé de suivre de nouvelles opportunités.





Création de la société Price-Network et de l'agence web et de Visibilitecom



Gestion de site internet et création de site internet Référencement



https://visibilitecom.fr

http://agence--web.fr

http://maintenanceinformatiqueparis.fr/

http://www.creer-app.fr/

http://www.prestationreferencement.fr/



Je souhaitais partager ce lien ou vous pouvez voir que je fais parti des 10 meilleurs freelance SEO.

https://www.codeur.com/blog/meilleurs-consultants-seo-freelance-paris/

Ces expériences m'ont permis de me former aux différentes techniques de Webmastering:



De la création de site a la gestion de différents CMS

Mais aussi le développement de trafic par divers techniques (SEO, SEM, E-mailing, Affiliation)dans un souci la rentabilité (ROI).

De formation autodidacte je suis passionné par tout ce qui touche aux nouvelles technologies web.



Vous êtes à la recherche d'un poste de webmaster ou seo. Nous recrutons



Mes compétences :

Création de site web

Emailing

SEO

SEM

Internet