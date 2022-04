Yan LEVESQUE

Après avoir débuter dans le milieu des telecoms et du design de systèmes embarqués, je me suis dirigé dans le domaine du jeu vidéo, plus spécifiquement les systèmes de commerce électronique et du multi joueurs.



En passant du nord du Québec à la sortie de mes études en ingénierie, au sud de la Californie pendant quelques années, j'ai abouti à Paris, en tant que manager online et systèmes de commerce électronique pour Gameloft, leader mondial de jeu vidéo sur mobile.



J'ai par la suite atteri chez Ubisoft pour aider a la creation de la division mobile.



Mes compétences :

Php/mysql

Langage c

Architecture logicielle