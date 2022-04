Yanal WAZAEFI

J’ai un diplôme d’ingénieur en informatique et intelligence artificielle, ainsi qu’un Master de mathématiques et informatique. J’ai effectué une thèse CIFRE avec une société privée en intelligence artificielle qui portait sur l’apprentissage automatique, la fusion de données, et l’aide au diagnostic. J’ai participé à des projets impliquant des collaborateurs très divers : des médecins hospitaliers, des industriels, des chercheurs du CNRS ou des universitaires. J’ai été recruté après ma thèse sur un profil « ingénieur de recherche ».



Mes compétences :

Dermatology

SMS

Oracle

JavaScript

Java

IVR

C++

JQuery

SQL

Python Programming

Prolog

Oracle PL/SQL

OpenGL

Objective C

MySQL

Melanoma

Matlab

Lisp

Java 3D

Java 2 Enterprise Edition

HTML5

FLEX

Cascading Style Sheets

C Programming Language

ActionScript 3

OpenCV

PHP