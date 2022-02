Data scientist spécialisé en traitement d'images/signal, bases de données et apprentissage automatique. De fortes compétences en informatique et mathématiques. Quatre ans d'expérience au sein du Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes (LSIS UMR CNRS 7296).



Mail : yannick.lufimpu.luviya@gmail.com



Mes compétences :

Java, C++, SQL, Bourne Shell

Matlab, Eclipse, Derby, MySQL

Microsoft Windows, Linux

Signal and Image Processing and Analysis

Reconnaissance de formes

Eye tracking

Data Mining

Marketing comportemental