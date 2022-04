Yanchu ZHANG

Bonjour,



Je suis une chinoise de 24 ans titulaire d’un Master en Marketing de Marque Internationale et de Luxe de l’école Kedge Business. Je possède également un Bachelor en Communication. Je parle chinois comme langue maternelle, anglais bilingue et français courant. Je suis passionnée par la mode, le luxe et la communication.



Dans le cadre de mes compétences professionnelles, j’ai participé à plusieurs défilés internationaux, notamment Agnès B et Ralph & Russo etc… J’ai également été éditeur freelance et écrit des articles sur la mode et les tendances actuelles.



Je suis donc à la recherche d’un poste de journaliste de mode & luxe / art & culture ou attachée de presse

concernant la vente, la communication ou le marketing.



J’habite à Paris et suis libre de suite pour un entretien au 06 50 56 38 58.



Mes compétences :

Communication

luxe

Mode

Ecriture