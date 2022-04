Yanda Christine AMBOFO-PLANCHE

Médecin hématologue, ancien interne des hôpitaux et ancien chef de clinique à Abidjan Côte d'Ivoire, franco ivoirienne,ayant créé et géré un cabinet médical privé spécialisé en hématologie à Abidjan pendant 12 ans, tout en maintenant des activités universitaires de recherche et d'enseignement.

Enseignante des Sciences de la vie et de la terre au collège/lycée français d'Accra pendant 4 ans.

Scénariste d' une bande dessinée sur la drépanocytose éditée aux NEI/CEDA, pour laquelle j'ai participé à la promotion via des entretiens radio, télévisés et des conférences dans les écoles de plusieurs pays de l'Afrique de l'ouest.

De retour en France(Bordeaux) j'ai pu mettre mon adaptabilité, mes qualités de pédagogue, ma curiosité,ma polyvalence, au service de l'industrie pharmaceutique en qualité de médecin régional.

En poste chez novonordisk :médecin régional Aquitaine/Dom Pom /gamme diabète.