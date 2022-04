Yande FAYE

Soutenu mon mémoire de cinquième (5) année de Master en génie civil à l'UFR SI (Unité de Formations et de Recherches / science de l'ingénieur) de l'université de Thiès qui portait sur la conception et le dimensionnement des piles et fondations d'un pont bipoutre mixte sur pieux en juillet 2016. Actuellement je fais un stage bureau d’études en BTP à CRAQ/TI situé à Fadia (Dakar). Consciente d’avoir bien des choses à apprendre dans l’environnement de la construction du BTP, je suis toujours à la quête de nouvelles opportunités me permettant de me développer et parfaire mes connaissances théoriques dans la pratique.



Mes compétences :

AutoCAD

Microsoft Word

Microsoft Excel

Epanet

Robot DDC

CBS

RSA

Robot Millénium

Alizé

COVADIS