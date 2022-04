Yandronick BE TERNIER

Je m'appelle BE Ternier Yandronick, 25 ans Chef secteur de la société JB distribution à Madagascar, un ans et 6mois d'expérience sur la negocition des ventes et la mise en valeur des produits JB du groupe Basan dans la region Nord de Madagascar. Sortant de de l'Institut Supérieur de Technologie d'Antsiranana, dont j'ai obtenue mon Licence professionnel en Commerce option Transit et Commerce International en 2014.

J'ai effectuée 8 mois de stage professionnelle dont deux (2) mois de stage d'Impregnation dans la société SECREN S.A et TRANSIT MEVA



Mes compétences :

ADOC

Techniques de vente