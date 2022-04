Yanek Chomicki TOUT L'TOUTIM

Plasticien je m'exprime par le biais de scénographies et/ou d’ateliers.Je me propose de développer la notion d’art plastique dans le cadre du développement durable, en mobilisant le public dans un cadre artistique, en le sensibilisant à l’art de la récupération, en l’interpellant visuellement et en le faisant participer activement.

Ma devise : « La récupération, c’est de l’art et l’art de la récupération ».

Je vous invite à découvrir mon site:

http://toutltoutim.e-monsite.com/