Jett OLIVER

Bonjour et Bienvenue ! Je m'appelle Jett et je suis DJ, animateur professionnel et organisateur d’événementiel.

Avec une expérience de plus de 15 ans en matière de prestations scéniques de toutes sortes, j’exerce mon métier avec passion et enthousiasme : Votre plaisir est mon plaisir ! Disponible, dynamique, ouvert et attentif aux désirs de mes clients, mon savoir-faire s’appuie sur la plus grande exigence en matière de qualité, d’adaptabilité et de convivialité. Ex GO chef animation au Club Méditerranée, et organisateur de Ricard Evénementiel, je m’engage à être le garant de prestations artistiques conformes à vos besoins et vos désirs avec le ton, le style et l’ambiance que vous choisirez pour vos réceptions. Spécialiste de la soirée privée haut de gamme, je suis également qualifié pour organiser et animer tous les évènements à caractère professionnel, ludique ou festif destinés à mettre en valeur et en lumière vos produits, ou accueillir chaleureusement vos invités : Inauguration, défilé de mode, remise de diplômes, séminaire, soirée à thème, garden-party, mariage, anniversaire... Demandez et je m’adapterais grâce à un matériel à la pointe de la technologie, une aisance relationnelle éprouvée, et une créativité au service de vos envies.

Vous êtes l’organisateur d’un rassemblement humain à caractère professionnel ou festif, mon équipe et moi-même mettons tout en œuvre pour faire de votre réception un véritable évènement !



Au plaisir de devenir votre partenaire prestataire de service de qualité !

jett



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Animation

DJ

Promotion des ventes