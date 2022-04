Yanfang.rose YANG

Vivre à paris , adore la peinture et la danse depuis mon enfance . Après une profonde étude d’ Art et Littérature en chine, elle été enseignante en Central Université des Télévision et Radio en Chine et artiste du câble Télévision,aussi des expériences en management dans des entreprises haut technologies internationales,continue à pratiquer une écriture créative, activités artistiques,enseignement linguistique, et management consulting jusqu'à aujourd'hui et théoriquement évolue en recherche en management de l’ industrie créative multi-culturelle et artistique divers . Sa création de peinture chinoise et chorégraphie sont uniques, ouvrage édition plein de poésie avec sa compréhension des littérature occidentale et asiatique par nature.Je propose des offres des services en management consulting au niveau international , ateliers linguistique artistique, dessin graphisme, merci des me contacter!



