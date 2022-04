Yang Linda XU

Je m'appelle Linda, j'ai 21ans.

J'ai obtenu mon diplôme de BTS CGO cette année et je poursuis mes études dans le même domaine en alternance.



Je suis motivée, dynamique et sérieuse.

J'aime apprendre, découvrir de nouvelles choses, j'ai le sens de la responsabilité, je suis adaptable dans les différentes situations et je souhaite acquérir des savoirs dans le milieu professionnel.



Mes compétences :

Comptabilité

Maîtrise du logiciel "SAGE"

Je sais utiliser le logiciel "CEGID"

Responsable en Gestion