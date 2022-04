Après avoir fini une thèse de philosophie, je désirerais mettre en place mes réflexions dans la formation de la performance humaine de l'entreprise, dont je suis spécialisée sur les sujets comme

1, Enjeux interculturels dans la performance de l’entreprise

2, Rapport de la perception philosophique du corps et de la motivation en tant qu’origine de soi

3, Méthodologie de la formation pour une performance efficace



Issue de ma recherche philosophique sur la comparaison phénoménologique de la perception occidentale et de la perception orientale, j’ai particulièrement développé une étude sur l’impact interculturel dans le développement de l’entreprise, qui se découle principalement en trois parties, 1, enjeu de la différence de la perception occidentale et de la perception orientale dans le management de l’entreprise. 2, compréhension du rapport de la proximité et de la distance dans la communication interculturelle 3, comment concevoir l’identité dans la différence, afin de transformer le conflit interculturel en facteur productif en termes de développement humain.



Propositions:

Formation généralisée sur le management interculturel.

Entretien, accompagnement et étude spécialisée selon les obstacles que vous avez confrontés pendant les opérations interculturelles.

Stratégie philosophique sur la participation du corps comme motivation originaire.







Mes compétences :

conseil

formation

accompagnement

communication

mediation

entretien

Traduction