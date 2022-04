Yanice AIT IDIR

Camargue Tp est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.

Nous proposons aux professionnels des TP, la location de matériel et d'engins ( camions, pelles à chenille ) avec chauffeurs ainsi que différentes formules de contrat de location et durées variables.

Nos clients sont des entreprises de travaux publics , depuis les grands groupes nationaux jusqu'aux artisans.



Mes compétences :

Travaux de terrassement

Location

Certification

Conduite de réunion

Conduite de chantier

Relationnel

Travaux publics

Prestataire de service