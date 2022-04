Yanice HAMMADI

Étudiant au BBA de l'EDHEC, je souhaite que cette formation m'offre toute les compétences et savoir nécessaire à la réalisation de mes projets professionnels.



L'un étant d'organiser de grands évènements tels que l'E3 ou la Gamescon afin de faire découvrir au plus grand nombre le 8ème Art : le Jeux vidéo.



Le second étant de superviser la création de produit pour nourrisson afin de les éveiller à de nouvelles saveurs tout en respectant l'environnement et les producteurs.



Mes valeurs : Le respect, la compréhension, la découverte et l'apprentissage.

Ces 4 mots sont, pour moi, le B-A Ba du bonheur et de la cohésion entre chaque personne que se soit dans la vie personnelle ou professionnelle.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop

Outils Electrique

Microsoft PowerPoint