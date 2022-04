Yanick BAECHLE

10 ans d'expérience.



Fonctionnelles/Organisationnelles



.Déploiement et ingénierie de réseaux TRANSMISSION ATM – SDH.

.Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA).

.Ordonnancement, pilotage et coordination de projet.

.Management de Projet au forfait (respect coûts/délais/qualité).

.Encadrement d’équipe.

.Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques (modes opératoires).

.Recueil, analyse des besoins et rédaction de réponses à cahiers des charges.

.Connaissance des environnements opérateur SFR /constructeur ALCATEL.



Techniques



.Réseaux : Commutateurs ATM/ multiplexeurs SDH ALCATEL.

.Technologie& Protocoles : ATM et SDH.

.Téléphonie/Transmission : 2G/3G, ATM, SDH, FH.

.Utilitaires :

MS Project.

Référentiels Réseaux de Transmission : Backbone et Capillaire (Progiciel CRAMER).

Création & Suivi d’ordres de travaux (GESTOT).



Mes compétences :

Alcatel

AMOA

ATM

Chef de projet

Chef de projet senior

MOE

SDH

SSII

Transmission

UMTS