Laurine BAECHLE

Titulaire du Certificat d'Aptitude Professionnel dans le milieu de l'esthétique, cosmétique et de la Parfumerie et d'un niveau première année de Brevet Professionnel d'esthétique cosmétique, parfumerie.



En recherche d'emploi actuellement dans le monde de l'esthétique et de la beauté, disponible de suite dans l'Essonne (91) ou directement en intra-muros dans Paris.



Passionnée par le bien être de la personne, de l'esthétique et de la beauté.

Motivation, réactivité, ponctualité, disponibilité, dynamisme, ouverture d'esprit et curiosité intellectuelle sont des qualités que je saurai mettre à profit afin d'atteindre mes objectifs professionnels avec succès.



Mes compétences :

Sens du contact

Merchandising

Fidélisation de la clientèle

Conseils et accueil