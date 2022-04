Yanick BOULET

37 années d'expérience dans le secteur médico-social dont 23 en qualité de cadre et les 8 dernières en fonction de Directeur général chargé de la vie des établissements et de la GRRH d'une association comptant aujourd'hui 48 établissements et services, intervenant dans 17 domaines de compétence et employant 1 300 salariés.

Formateur depuis près de 20 ans, notamment auprès d'un public de cadres (CAFERUIS et CAFDES) pour les questions de management, d'éthique, de dynamisation et de motivation d'équipe et de communication institutionnelle.

Impliqué dans la question de "la sexualité des personnes en situation de handicap" (articles, interventions dans plusieurs colloques).



Mes compétences :

Ressources humaines

Management opérationnel

Communication