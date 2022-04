Je m'appelle Yanick Lajoie, je suis canadien, je viens du Québéc. Je parle français, anglais et espagnol.

Au cours des 13 dernières années j'ai travaillé comme gestionnaire de projet en aménagement récréo-touristique. Notamment j'ai participé à l'aménagement de sentiers de grande randonné au Québec dans le cadre du Sentier Trans-Canadien. Plus de 350 km de sentier forestier réalisé comme aménagiste et coordonnateur de jeunes adultes en réinsertion social et professionnel.

J'ai participé au développement de l'Hôtel de Glace au Québec de sa première édition en 2001 à la Chute Montmorency dans la vile de Québec et et ce jusqu'en 2010 lors de l'édition sur le nouveau site près du centre ville de Québec, tant comme sous-directeur des opérations, comme chargé de projet et constructeur.



En collaboration avec le Ministère des Relations Internationales du Québec j'ai été agent de développement en tourisme durable dans 2 projets de développement international ayant comme finalité le développement d'alternatives économiques avec l'écotourisme , premièrement au Costa-Rica où j'ai passé 2 ans et entre autre conçu 5 circuits de tourisme équitable avec COOPRENA et ensuite au Honduras sur un projet de 6 mois en faisant une étude à Cuyamel pour appuyer les initiatives locales de développement touristique.



En 5 ans j'ai construit 10 parcs d'aventures extrême du type D'Arbre en Arbre au Canada, aux États-Unis et en Hollande pour l'entreprise française "D'Arbre en Arbre" installée au Québec

.

Je vis présentement à Medellin en Colombie et je souhaite participer à des projets de développement, de prospection. Je veux mettre à profit mon expérience en tourisme, en relations internationales, en logistique, en gestion de projet ou travail de terrain. Je cherche une entreprise qui fait des affaires ou qui veut développer et investir en Colombie.

J'habite Medellin depuis presque 3 ans, je me suis consacré à enseigner le français, entre autre pour le Ministère de la Défense National, et comme professionnel j'ai enseigné en 2014 en tourisme, gestion hotelière et gestion d'événements plus précisément, pour le SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) avec le modèle d'enseignement propre à l'institution.



En ce moment pour 2015 je suis encore lié avec le Ministère de la Défense National comme professeur d'anglais.



J'aimer faire la promotion de Medellin et ses environs et servir de pont entre 2 langues. Investisseur étranger, prospecteur, agent de développement n'hésitez pas à me contacter pour un appui solide dans vos projets.



Mes compétences :

Education

Gestion de projet

Logistique

Tourisme