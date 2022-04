Yanick MARTINEZ

Paysagiste depuis 1987 j'ai eu plusieurs postes à responsabilité, dont mon entreprise pendant 6 ans, de 2001 à 2007 (arrêté pour raison de santé) Après un licenciement pour inaptitude médical fin 2012, je dois effectuer une réorientation professionnel dans un métier sans effort physique où je puisse alterner position assise et debout.



Aprés une FORMATION INFOGRAPHISTE METTEUR EN PAGE ,sur Photoshop, Indesign, et Illustrator.

Je suis actuellement en formation bac pro commercial, afin de multiplier les chances d'embauche en alliant le savoir des deux formations.



Je dois effectuer deux stages d'un mois chacun. en Février et Avril 2017 sur un poste de commercial. Etant à la limite des départements 45 . 77 et 89 je peux me déplacer dans un rayon de 30 km autour de Ferrières en Gatinais 45.



Je me tiens à votre disposition si vous avez une place de disponible pour ces périodes, pour un rendez-vous ou un entretien téléphonique.



Mes compétences :

Relationnel

Création

Organisation