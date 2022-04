Yanick NOBLET

Après avoir occupé différents poste de direction et de gérance en hotellerie et restauration, principalement hors Europe, j'ai souhaité m'attaquer à de nouveaux défis.

Je viens de terminer une centrale solaire au sol de près de 1,2 Mega Watt de puissance. Une expérience très enrichissante puisque j'ai coordonné tous les aspects du projet, administratifs, financiers, techniques, opérationnels. Je me suis entouré pour monter cette centrale de compétence uniquement locale. Toutes les entreprises et tous les employés sont établis dans le village ou ses alentours. Des brebis entretiennent le site.

Aujourd'hui la production est conforme aux attentes.

Je m'occupe toujours de l'exploitation de la centrale et dirige un nouveau projet de rénovation de maison.

Parallèlement à cela je travaille à la conception d'un lotissement écologique, et suis à la recherche de terrains. Je suis basé à Villefranche de Rouergue dans l'Aveyron.



Mes compétences :

Développement durable

Écologie

Hotel

Lotissement

Médecine

Solaire

Tourisme

Tourisme vert