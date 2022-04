Yanik MARTIN

J'ai 41 ans et suis un grand enfant passionné ...par la vie. J'aime quand il y a du mouvement dans ma vie... et que je puisse la remplir, en me lançant dans des aventures toujours nouvelles.



Intervenant social, adoma - Moniteur de ski, Courchevel - Musée du jouet, Montélimar - Auteur de livres sur les souvenirs d'enfance - Auteur de programmes courts télévisuel - Créateur de jeux de société "Happy'Games" - Organisateur évènementiels : loisirs "Hobby'One"... - Président de l'association "La Maison des jouets".



Mes compétences :

Créatif

dynamique

Motivant

Perspicace