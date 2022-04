Yanis ANOUNE

Etant actuellement demandeur d'emploi et désireux d'enrichir mon expérience dans le commerce je mets a votre disposition ma candidature pour une formation de responsable manager de distribution en alternance,



De nature ambitieuse je souhaite donner un tournant a ma vie, j'ai plusieurs projets à concrétiser et un avenir a dessiner. Par conséquent faire une formation alternée en entreprise est à mes yeux la meilleure solution pour plusieurs raisons. La première est le fait que cela va me permettre de valider un bac+3 en fin d'année, la seconde est que j'assimilerai par ce biais de l’expérience en entreprise en plus du diplôme, on ne pourra plus me reprocher d'avoir obtenu l'examen mais pas d’expérience et inversement comme j'ai pu le vivre avec l'obtention de mon BTS comptabilité. Mon sens de l'organisation et mon dynamisme me permettront d'effectuer un travail de qualité auprès des clients et ma faculté d'adaptation ainsi que mon sens du contact m'aideront a m'insérer aisément au sein d'une équipe déjà constituée. C'est en découvrant le monde du travail dans la bureautique lors de mes stages que j'ai su que j'étais plutôt fais pour un travail dans le commerce ou le contact est omniprésent, cette idée fut confirmée lorsque j'ai travaillé en boutique et dans la grande distribution.





Mes compétences :

Conseil client

Acceuil client

Ecoute client

Anglais

Ambitieux et motivé

Diplomate et persuasive

Désir d'évolution

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access