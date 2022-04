Yanis BODINIER

Je suis motivé, passionné d'informatique et assidu. J’ai décidé d'orienter mes études plus vers le côté commercial que technique. Les bases techniques acquises avec mon DUT compléteront utilement les démarches commerciales et marketing enseignez au sein de la licence que j'effectue cette année. J’aimerais développer des compétences dans le webmarketing pour en faire plus tard mon métier.



Mes compétences :

Stratégie digitale

Blogging

Google analytics

Community management

SEO

Email marketing

Google Webmaster Tools

Visual studio

MVC

HTML

MySQL

Programmation

Marketing digital

Microsoft Office

Cahier des charges

Mindview

E-reputation

Communication marketing

JavaScript

C#

Base de données

Microsoft .NET

GANTT Project

Référencement

VBA

Réseaux sociaux

PHP

Marketing

C++

SEM

Gestion de projet

Java

SolidWorks

Wordpress

OpenERP

CSS

Oracle SQL Developer