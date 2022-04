Yanis BOUCHEBBAH

Récemment diplômé de l'université de Reims d'un Master en systèmes automatisés, je suis actuellement à la recherche d'un poste en tant que ingénieur automaticien, je suis motivé pour partager mes compétences dans la programmation des automates et les interfaces de commande et de supervision.



Fort de différents stages en entreprise et les projets réalisés a l'école dans l'automatisation et la supervision des systèmes, je suis prêt à mettre à votre disposition mon expertise.



Disponibilité immédiate.





I recently graduated with Msc in automated systems from Reims university, I'm looking for a challenging position as an automation engineer, I'm very enthusiastic and motivated to share my skills in programming PLCs and supervising systems and put my technical expertise at your disposal.



Mes compétences :

Automates programmables

Système d'information

Programmation événementielle Java et C#

Développement web

Ethernet S7 ,Profibus et ASi

Supervision sous Wonderware