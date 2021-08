Khaled LAMECHE, ingénieur et doctorant (fin de cycle) dans le domaine de l'automatique et la production, à l'université de Nantes , laboratoire IRCCyN. Je travaille principalement sur l’ingénierie des systèmes complexes, et la mise en place des méthodologies facilitant le développement de ce type de système (les systèmes de production automatisés par exemple) et cela de la définition des besoins des parties prenantes jusqu'à la validation du système. J'essaie d'avoir des liens avec des industriels qui travaillent sur les mêmes problématiques afin d'avoir la chance de continuer à travailler avec eux sur ce sujet et pouvoir apporter ma contribution dans ce domaine.



Mes compétences :

Modélisation des systèmes physiques

Asservissement/Régulation

Prototypage Rapide

Control Moteurs thermiques et hybrides