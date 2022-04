Yanis BOUFRIOUA

Mes compétences sont à la disposition de toutes personnes aillant besoins d'images pour son entreprise, ces voyages ou tout autres manifestations.

Très polyvalent et à l’écoute, je m'adapte aux exigences des professionnels ou particuliers pour fournir un travail en adéquation avec la commande.

N’hésitez pas à me contacter pour toutes informations supplémentaires.



Yanis.B

yanisb-photographie.com



Mes compétences :

After Effects CS6

Reportage photo

Négociations sociales

Montage vidéo

Photographie

Retouche photo