Yanis HADDOUCHE

Diplômé en Master 2 de Droit, option Etudes pénales et sciences criminelles à la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Lille 2, c’est avec une réelle motivation que je vous présente ma candidature pour un emploi au sein de votre établissement, selon les disponibilités du service d’accueil.

En effet, je suis très intéressé par les différents aspects fondamentaux du Droit ainsi que des nombreux services qui concourent à la réinsertion tant sociale que professionnelle.



La relation, la communication la disponibilité sont mes principales qualités ; étant concerné par le bien-être des autres et volontaire pour leur porter écoute et assistance.



Cette intégration constituerait pour moi une grande opportunité autant qu’une valeur ajoutée aux connaissances acquises lors de ma formation.



Si ma candidature retient votre attention, je me tiens bien entendu à la disposition de vos services pour toutes informations complémentaires.







Mes compétences :

Droit civil

Droit pénal

Droit du travail