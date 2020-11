Alexandre ARSAC

Actuellement en poste d'Ingénieur Systèmes et Réseaux dans la métropole lilloise chez Pictime Groupe.



Autodidacte et passionné par l'informatique, le web et la photographie depuis mon plus jeune âge, je suis un touche à tout, curieux avec l'envie d'apprendre.



J'ai acquis de solides expériences, au travers du poste que j'occupe au sein de la société Pictime Groupe depuis 2012, qui me permettent de mener à bien mes différentes missions (mise en place de plateformes clients & internes, assurer la gestion et la réalisation de projets techniques, industrialisations, formations).



Attaché aux relations humaines et intéressé par l'actualité j'ai l'occasion d'associer ces deux traits de caractère grâce à ma participation en tant qu'administrateur depuis 2015 au sein d'une communauté sur la région Valenciennoise.