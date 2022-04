Yanis KACI

Je suis un jeune adulte actif et dynamique qui n'as pas peur du risque et de l'aventure.



Efficace et à l'écoute, j'aime l'action et j'ai appris à m'adapter à quelconque environnement nouveau.



De plus mon caractère sociable et mon ouverture d'esprit me permettent d'avoir un contact facile avec tout individu faisant partie de mon entourage.



Je dois ces compétences à mon expérience professionnel relativement attractive et énergique, mais aussi culturellement et socialement bénéfique.



J'aimerai donc mettre en applications tout cela afin de découvrir la joie de la réussite.



Mes compétences :

Logiciel de programmation numérique

Logiciel de retouche photo

Musique assisté par ordinateur ( MAO )

Maintenance informatique

Logiciel MAO

Maitrise Pack Office et Système d'exploitation