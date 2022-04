Yanis KHALIFA

Actuellement Consultant en Stratégie Numérique chez Capgemini, je suis issu d'une formation d'ingénieur informaticien à l'ESI-SUPINFO (Ecole Supérieure d'Informatique) et après avoir travaillé comme développeur dans le service R&D d'un éditeur logiciel, j'ai terminé une mission au service du département Innovation Numérique de l'agglomération de Caen.



Chargé de mission en innovation numérique, j'ai eu en particulier la charge de l'étude et de la mise en oeuvre de la politique de transparence publique de l'agglomération de Caen la Mer) au travers d'un projet d'Open Data.



J'ai poursuivi en parallèle un Mastère Spécialisé (MS) au sein de l'EM Normandie, en Développement Economique et Territorial (DIMT : Développement Innovation et Marketing Territorial) dans le cadre duquel j'ai soutenu avec succès une thèse professionnelle sur la thématique de l'Open Data comme enjeu de démocratie.



Mes compétences :

Sites web

Réseaux

Informatique

Développeur

Ingénieur

Administrateur réseau

Développement économique

Marketing territorial

Développement territorial

Gestion de projet