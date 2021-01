Bonjour à tous,



Je me présente, Taoufik BARBOUCHA, Ingénieur spécialisé en Banque & Finance.



j'ai été embauché en qualité de cadre en assistance à la maîtrise d'ouvrage(A.M.O.A) dans la société "Groupe SAUR" ancienne filiale de Bouygues, employant plus de 12 500 personnes à l'international.



Suite à une activité autour de l'administration et la mise en place des solutions finances Oracle tel qu'Essbase, Planning, et EPMA, j'ai intégré, depuis janvier 2011, la Direction financière, en qualité de Contrôleur de gestion Reporting Groupe et Expert Outil financier.



En relation directe avec les contrôleurs de gestion régions et les DAF, mon activité principale est composé de :



1) Gestion de projet avec analyse des besoins.

Mise en place du cahier des charges.

Rédaction de spécification.

Déploiement de la solution choisie.

Assistance au démarrage avec mise en place de

documents internes et séances de formation des

équipes utilisatrices.

Maintenance fonctionnelle des produits.



2) Elaboration des états de saisie pour la gestion

ainsi que les états de reporting groupe





Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes ayant joué un rôle, même infime, dans mon parcours professionnel



Cordialement,



Taoufik BARBOUCHA.



Mes compétences :

Business Intelligence

Finance d'entreprise

Gestion

Finance

Oracle

Budgétisation

Maîtrise d'ouvrage

Direction financière

Contrôle de gestion