Yanis LARBI

J’ai effectué ma formation académique au sein de l’ESDES (www.esdes.org) et suis titulaire d’un Master 2 en Commerce et Management. Passionné par le Commerce International, j'ai choisi de me spécialiser dans les affaires internationales.

Je suis sérieux, actif, flexible, innovant, doté d'un bon sens relationnel. J'aime relever les défis et travailler en équipe. Je suis à l’aise avec les langues: le français est ma langue maternelle, je suis bilingue en espagnol, parle anglais couramment et je possède des notions en allemand.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Commercial

Ingénieur Commercial

International

Logistique

Transport