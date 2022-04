Yanis LECA

Diplômé d'un BTS SIO (services informatiques aux organisations) option SLAM (solutions logicielles et applications métiers), je poursuis mes études, que je fais à l'institut G4, en alternance, afin de parfaire et d'acquérir de nouvelles compétences dans le domaine de l'informatique et du management. Pour ainsi me préparer en 3 ans au titre de Chef de projet SI - RNCP niv I.



Je suis actuellement à la recherche d'une alternance dans le domaine informatique au poste d'assistant chef de projet.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Personal Home Page

Microsoft C-SHARP

HTML5

Framework

Cascading Style Sheets

XML

Visual Basic

UML/OMT

PostgreSQL

NetBeans

MySQL

Microsoft Visual Studio

Merise Methodology

MVC

JavaScript

Java

Android