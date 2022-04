Yanis MARTINS BEXIGA

Je suis un étudiant de l' ESGCI une école du pôle ESG , actuellement en 1 ère année en "Marketing et management du sport " . Ma pratique du football à un bon niveau et mon cursus suivi au lycée ( Economique et sociales ) m'on amené à faire une école de commerce . Le sport a une place importante dans ma vie c'est une passion c'est pourquoi je souhaite travailler dans ce domaine .