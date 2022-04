Yanis MERLIN

Après une formation théorique d'ingénieur dans le domaine de la Construction Bois, j'ai fait le choix de m’orienter sur le métier de Chargé d’Affaires Tous Corps d’Etat. Mes deux principales expériences professionnelles m’ont permis de travailler en Entreprise Générale du Bâtiment en tant que conducteur de travaux TCE et en Bureau d’études MOE, en tant qu'ingénieur Chargé d'affaires TCE sur une durée cumulée d’environ six ans et sur des projets variés ( logements collectifs, individuels, ERP, Bâtiments classés code du travail,...).



De retour sur la Région lyonnaise, je recherche un emploi de chargé de projet Bâtiment TCE en bureau d'études ou de maitre d'œuvre d'exécution, ou de chargé de travaux en cabinet d'architecture.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.



Mes compétences :

BTP

Bureau d'études

Bâtiment

AutoCAD

OPC

Construction bois

Economie de la construction